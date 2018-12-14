30 новых автомобилей получили территориальные инспектораты полиции

30 полицейских автомобилей были распределены сегодня оперативным группам по уголовному преследованию во всех территориальных органах полиции.

Транспортные средства были переданы начальником Генерального инспектората полиции Александром Пынзарем, передает МОЛДПРЕС.

"Эти автомобили призваны улучшить показатели реагирования. Машины оснащены всем необходимым и защитным оборудованием, и мы надеемся на повышение эффективности деятельности полиции на местах", - заявил Пынзарь.

В то же время, глава ГИП поблагодарил европейских партнеров и коллег, которые работали над внедрением данного проекта. «Новые машины были необходимы. Они облегчат и улучшат работу правоохранительных органов на местах. Автомобили будут распределены в зависимости от численности состава, уровня преступности и численности населения», - заявил Александр Пынзарь.

Также трем регионам страны были распределены три современных лаборатории для расследования тяжких и особо тяжких преступлений.

Стоимость распределенных сегодня автомобилей составляет 1,2 млн. евро и они были приобретены в рамках проекта «Бюджетная поддержка реформы полиции в Республике Молдова». Проект реализуется при финансовой помощи Европейского союза.