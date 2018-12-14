Объявлены имена лауреатов Фестиваля-конкурса "Prezintă orchestra Folclor"

IV Фестиваль-конкурс молодых исполнителей народной музыки "Prezintă orchestra „Folclor”" объявил своих лауреатов. Церемония вручения наград и гала-концерт состоялись вчера вечером в Национальной филармонии им. Сергея Лункевича в Кишиневе.

Лауреатами конкурса стали музыканты из Молдовы, Румынии и Украины.

Корреспонденту МОЛДПРЕС директор фестиваля, певица Сильвия Гончар отметила, что конкурс призван продвигать молодых исполнителей народной музыки, фольклор и национальный костюм ,сообщает МОЛДПРЕС.

Художественный руководитель и первый дирижер оркестра "Фольклор" Петре Нямцу, который является председателем жюри, подчеркнул, что из года в год фестиваль становится только масштабнее.

Мероприятие организовано Национальной филармонией им. С.Лункевича в сотрудничестве с Оркестром народной музыки "Фольклор" и ОТРК "Телерадио-Молдова" в партнерстве со столичным Румынским институтом культуры им. Михая Эминеску.