Правоохранители в ходе спецоперации в Страсбурге ликвидировали Шерифа Шеката, подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в центре города, сообщила радиостанция France Info со ссылкой на полицейские источники.
Сообщается, что 29-летний Шериф Шекат укрывался на одном из складов в квартале Мэно. Он был убит после того, как вступил в перестрелку с полицейскими. Никто из стражей порядка не пострадал, передает РИА Новости.
Вечером во вторник 29-летний мужчина открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. Подозреваемый в атаке - уроженец Страсбурга по имени Шериф Шекат. известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, 13 получили ранения, говорится в заявлении префектуры полиции региона Гранд-Эст.
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