Михаил Гофман: Платон заплатил миллионы евро фонду Open Dialog за лоббирование интересов на Западе

Миллионы евро заплатил Вячеслав Платон фонду Людмилы Козловской "Open Dialog" за лоббирование интересов на Западе. НПО должно было действовать против Молдовы. Это можно понять из так называемого "блокнота Платона", который попал в руки молдавских властей, а также европейских и американских спецслужб. Об этом сообщил бывший замглавы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман в интервью для портала zeppelin.md.

Согласно Гофману, Козловская получила от Платона деньги за защиту прав человека в нашей стране.

"Как можно представлять интересы и защищать права человека в Молдове, если она никогда не была здесь? И почему именно Молдова, и почему именно тогда?", - говорит бывший офицер НЦБК Михаил Гофман.

Бывший офицер НЦБК отметил, что фонд должен был добиться приостановления внешнего финансирования для Молдовы, в том числе со стороны МВФ.

"Надо понимать риски, которые приходят извне. Например, пункт "Е" - страна готова войти в ЕС или в азиатское соглашение? МВФ должен был рассмотреть вопрос до того, как Молдова откажется", - отметил Михаил Гофман.

В блокноте Платона были указаны суммы, перечисленные НПО, и за что именно платили деньги.

"Подготовка документа для ООН, сюда входит бюджет, три месяца деятельности, проекты, письма и т.д., лоббирование и юридическая часть стоят примерно полмиллиона долларов. В данном случае мы говорим о Молдове.

К оплате: 200 000 долларов к 19 июля или раньше; 195 тысяч к 19 августа; 95 к 9 сентября; плюс бонус после достижения результатов;

командировочные - по 300 долларов за ночь, 7-10 дней в месяц", - сказал Михаил Гофман.

В результате мошеннических схем Вячеслава Платона выиграли и некоторые кишиневски журналисты, говорит Гофман. В частности, Наталья Морарь с TV8 и несколько ее коллег.

"Думаю, пришло время определить, кто настоящая пресса, а кто желтая, и кто им платит. Это организованная криминальная группа, которая, так или иначе, была разбита, правда, не до конца, но время придет. Обращаюсь к тем, кто за этим стоит, и кто прячется за юбками этих женщин - у вас нет ни единого шанса", - отметил Михаил Гофман.

Гофман подчеркнул, что лоббирование интересов Платона и позиционирование его в качестве жертвы началось в 2016, сразу после его задержания в Киеве и экстрадиции в Молдову. Бывший офицер НЦБК коснулся и кражи из трех проблемных банков. Он отметил, что люди рейдера пытались оказать давление на тех, кто выступал против. В том числе и на его семью.

"Я очень хорошо знаю, с кем имею дело. Я не отступлюсь! Отрезанный тормозной шланг в машине моей жены, открученные передние колеса. Несмотря на то, что они в изоляторах и тюрьмах. У них нет ни единого шанса!", - заявил Михаил Гофман.

По словам бывшего офицера, в числе пострадавших от рук группировки Платона многие чиновники и бизнесмены из Молдовы, России и Украины. Есть среди них и молдавские судьи.

"Взять хотя бы панно, что в одночасье появились на виадуке с клеветническими сообщениями в адрес судей ВСП Веры Мачинской и Николая Климы. Были разные ситуации. Якобы машина Николая Климы сбила кого-то, и он скрылся с места аварии", - сказал Михаил Гофман.

Бывший офицер НЦБК отметил, что многие планы Платона были разоблачены, когда к власти пришел лидер ДПМ Влад Плахотнюк.

"Говоря прямо, в январе 2016 Владимир Плахотнюк пришел к власти. Позднее многое произошло, Платон и Филат пытались выкупить свободу, другие члены разбитой команды тоже, но эти двое главные. Думаю, всех их поймали не без помощи Запада и американцев, они получили заслуженное наказание, последуют и другие. Реально говоря, Влад Плахотнюк не имел никакого отношения к краже века", - отметил Михаил Гофман.







