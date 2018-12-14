Найдена планета, которая гибнет рекордными темпами

Небесное тело теряет свою массу рекордными темпами. От Земли оно находится на расстоянии 96 световых лет.

Группа астрономов из Университета Джонса Хопкинса (США) обнаружила умирающую экзопланету GJ 3470b. По своим размерам она сопоставима с Нептуном. Ее главная особенность - испарение рекордными темпами,передает Корреспондент.

Небесное тело расположено в 96 световых годах от Земли и вращается вокруг красной карликовой звезды.

Планета была обнаружена в рамках исследовательской программы Panchromatic Comparative Exoplanet Treasury. Целью программы является наблюдение атмосферы экзопланет в трех видах лучей: инфракрасном, ультрафиолетовом и оптическом.

Наблюдения с помощью Hubble Space Telescope показали, что планета уже потеряла значительную часть атмосферы и продолжает ее терять. При этом скорость процессов в сто раз выше, нежели у других подобных планет.

Согласно данным специалистов, небесное тело потеряло около 35 процентов своей массы. Однако полностью планета испарится через несколько миллиардов лет.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили у ближней звезды гигантскую суперземлю- крупнее Земли в 3,2 раза.