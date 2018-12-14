Теракт в Страсбурге: задержаны семь подозреваемых

Полиция Франции задержала семь человек, подозреваемых в связях с устроившим стрельбу в центре Страсбурга Шерифом Шекаттом.

Французская полиция задержала еще двух человек, подозреваемых в связях с Шерифом Шекаттом, устроившим теракт в Страсбурге. Общее число задержанных возросло до семи человек, сообщает в пятницу, 14 декабря, издание Le Figaro,передает Корреспондент.

"Это четыре члена его семьи, заключенные под стражу в ночь со вторника на среду, и три члена его ближайшего окружения, одного из которых взяли под стражу вчера утром и двух этой ночью", - уточнил парижский прокурор Реми Хейц.

По его словам, расследование будет продолжено для выявления потенциальных сообщников, которые, возможно, помогали Шекатту в подготовке нападения.

Ранее полиция при задержании застрелила 29-летнего Шерифа Шекатта, которого обвиняют в том, что он расстрелял прохожих и полицейских в центре Страсбурга.

Напомним, в ночь на среду мужчина несколько раз открывал огонь из автоматического оружия в центре Страсбурга. В результате теракта три человека погибли и 13 были ранены.

Позже "страсбургский террорист" рассказал о мотивах нападения водителю такси.