Более 170 тысяч рабочих мест были созданы в течение последних трех лет в результате правительственных реформ

Более 170 тысяч рабочих мест были созданы в течение последних трех лет . Об этом заявил сегодня премьер-министр Павел Филип в своем отчете о деятельности правительства, представленном в парламенте,сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

Он подчеркнул, что нынешнее правительство позиционирует себя как правительство про-бизнес. "Практически в каждом районе люди говорят нам, что сталкиваются с отсутствием рабочих мест. В то же время, не государство является тем, кто создает рабочие места. Это дело бизнеса. Вот почему мы всегда выступаем за развитие бизнеса и первым моим решением в качестве премьер-министра был мораторий на проверки, а число контролирующих госорганов сократилось с 60 до 13. Мы в 5 раз сократили количество разрешительных документов, с 400 до 150, а это сэкономило бизнесу 200 миллионов леев ежегодно. Другие 60 миллионов леев бизнес сможет сэкономить за счет использования системы "единое окно". С 1 апреля все документы можно будет оформить онлайн", - отметил Филип,передает МОЛДПРЕС.

Глава кабинета министров отметил, что количество работников, которые получают зарплату "в конверте" сократилось в два раза. "Мы провели налоговые реформы, снизили подоходный налог до 12%, уменьшили НДС для HORECA и снизили давление на бизнес со стороны силовых органов. У нас действует единый налог в IT-сфере, и я рад, что у нас есть 320 резидентов в ИТ-парках. Мы выделили почти 1 миллиард леев на субсидирование сельского хозяйства и 45 миллионов - на субсидии для стартапов молодежи и женщин в сельском хозяйстве. После экономического кризиса 2015 года, у нас 3 года подряд наблюдается устойчивый экономический рост. В 2017 году он составил 4,5%, а в этом году 5,2% во втором квартале. Только в первой половине года объем экспорта вырос на 30%, до 1,5 млрд. долларов. 70% экспорта идет Европейский союз", - отметил Павел Филип.

Согласно представленным данным, в течение последних 3 лет, в Свободных экономических зонах были зарегистрированы инвестиции в размере 160 миллионов долларов и создано 7500 рабочих мест, а это в два раза больше, чем до 2016 года. В первой половине этого года, в экономику страны иностранными инвесторами было вложено около 130 миллионов долларов, что на 43 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года. В то же время, данные показывают, что в первые 11 месяцев года, в государственный бюджет поступило на два миллиарда леев больше, чем прогнозировалось ранее. Так, по сравнению с прошлым годом, в 2018 году были зарегистрированы доходы почти на 5 миллиардов леев больше.