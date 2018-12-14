Первое место занял байопик Адама МаКкея Власть. Главную роль в нем исполнил актер Кристиан Бэйл.
Самый авторитетный кинокритик издания The Hollywood Reporter Тод МакКарти назвал десять лучших лент 2018 года. На первом месте оказался байопик Власть режиссера Адама МакКея,передает Корреспондент.
Специалист отметил блестящую игру актера, а саму драму в целом назвал "непрерывной и разрушительной сатирой".
На второе место критик поставил ленту Рома режиссера Альфонсо Куарона. Она является черно-белой и посвящена Мехико 1970-х годов. Фильм посвящен истории горничной - девушкой скромной, беспомощной и необразованной. В прошлом году он удостоился победы на Венецианском кинофестивале.
А на третьем месте расположился фильм Сможете ли вы меня простить?, снятый Мариэль Хеллер. Лента рассказывает историю писательницы Ли Израэль, которая привлекла к себе внимание общества, начав подделывать письма покойных литераторов.
Также в ТОП-10 вошли фильмы Холодная война режиссера Павла Павликовского, Свободный подъем в одиночку (документальная лента), Пылающий (Ли Чхан-дона), Восьмой класс (Бо Бернэма), Наездник (Хлои Чжао), Магазинные воришки (Хирокадзу Корээды), а также версия незавершенного фильма Орсона Уэллса Другая сторона ветра.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Возрастет вероятность отравления. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела на бирже.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня возможны перемены. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md