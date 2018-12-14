Определен лучший фильм 2018 года

Первое место занял байопик Адама МаКкея Власть. Главную роль в нем исполнил актер Кристиан Бэйл.

Самый авторитетный кинокритик издания The Hollywood Reporter Тод МакКарти назвал десять лучших лент 2018 года. На первом месте оказался байопик Власть режиссера Адама МакКея,передает Корреспондент.

Главную роль в фильме исполнил актер Кристиан Бэйл. Он сыграл вице-президента США Дика Чейни.

Специалист отметил блестящую игру актера, а саму драму в целом назвал "непрерывной и разрушительной сатирой".

На второе место критик поставил ленту Рома режиссера Альфонсо Куарона. Она является черно-белой и посвящена Мехико 1970-х годов. Фильм посвящен истории горничной - девушкой скромной, беспомощной и необразованной. В прошлом году он удостоился победы на Венецианском кинофестивале.

А на третьем месте расположился фильм Сможете ли вы меня простить?, снятый Мариэль Хеллер. Лента рассказывает историю писательницы Ли Израэль, которая привлекла к себе внимание общества, начав подделывать письма покойных литераторов.

Также в ТОП-10 вошли фильмы Холодная война режиссера Павла Павликовского, Свободный подъем в одиночку (документальная лента), Пылающий (Ли Чхан-дона), Восьмой класс (Бо Бернэма), Наездник (Хлои Чжао), Магазинные воришки (Хирокадзу Корээды), а также версия незавершенного фильма Орсона Уэллса Другая сторона ветра.