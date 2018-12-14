Суд разрешил ампутировать британцу ногу против его воли

Суд в Великобритании разрешил врачам ампутировать больному ногу против его воли.

По мнению врачей, пациенту, страдающему от гангрены, необходимо ампутировать левую ногу, в противном случае развитие заболевания угрожает его жизни. Несмотря на это, мужчина, имя которого не раскрывается, отказался дать разрешение на операцию,передает РИА Новости.

Руководство больницы обратилось в суд. Судья пришел к выводу, что степень дееспособности пациента не позволяет ему самостоятельно выбирать метод лечения.

Суд позволил ампутировать конечность и ради успешного проведения операции разрешил врачам физически ограничить подвижность больного.