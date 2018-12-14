Ее короткая орбита и частые встречи с Землей послужили причиной того, что ученые уже неоднократно задумывались отправить миссию к этому небесному телу.
В частности, зонд "Розетта" изначально должен был отправиться на рандеву с этим небесным телом, а не к комете Чурюмова-Герасименко. Солнечная обсерватория ISEE-3, неожиданно "воскрешенная" в 2014 году, могла сблизиться с ним в это воскресенье, если бы ее двигатели не вышли из строя четыре года назад.
На этой неделе комету Виртанена ожидает знаменательное событие – она в очередной раз сблизится с Землей и пройдет на рекордно малом расстоянии от нее, около 11 миллионов километров.
Это не самое тесное сближение "косматого чудовища" и Земли – комета P/SOHO 5 прошла всего в двух миллионах километров от нашей планеты в 1999 году. Тем не менее, воскресное рандеву с 46P/Wirtanen попадет в топ-20 самых близких встреч нашей планеты и комет за всю историю наблюдений.
Как подчеркивают ученые, человеческой цивилизации ничто не угрожает – в момент максимального сближения комета будет находиться примерно в 30 раз дальше от нас, чем Луна, что исключает возможность ее падения на планету.
Тем не менее, тесное сближение позволит увидеть это небесное тело, несмотря на его небольшие размеры – 1,2 километра – используя бинокль или небольшой телескоп.
В том случае, если бинокля или телескопа у любителей астрономии нет, они могут пойти на один простой трюк для того, чтобы увидеть комету и без их помощи. Для этого Хольман рекомендует встать боком к предположительной траектории ее движения, и наблюдать за ней при помощи периферического зрения, более чувствительного к движению и переменам яркости.