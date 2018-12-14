Игравшую на телефоне девочку убила гроза

Ребенку было шесть лет. Девочка играла на мобильном телефоне, который был подключен к зарядному устройству.

В Индонезии шестилетняя девочка получила смертельный удар молнии, когда играла в игры на мобильном телефоне,передает Корреспондент.

Ребенок находился в доме, при этом его телефон был подключен к зарядному устройству. В дом ударила молния, и мать девочки Видия поспешила выдернуть зарядное устройство из розетки.

Женщина получила удар током, и обернувшись, увидела, что ее дочь лежит на полу, касаясь щекой телефона.

Подняв ребенка, она увидела, что грудь девочки почернела. Видия поспешила за помощью к соседям, однако оказалось слишком поздно - девочка перестала дышать.