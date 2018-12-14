Microsoft нашел новое применение Windows 95

Сотрудники американской компании Microsoft поддержали традицию выпуска "уродливых свитеров" (ugly sweaters) к Рождеству. Об этом они объявили в Twitter.

В четверг, 13 декабря, на официальной странице Microsoft появился пост с фотографиями джемпера с изображением фирменного логотипа операционной системы Windows 95,передает Lenta.

"Представляем последнее пользовательское программное обеспечение Windows 95. Хотите получить уродливый свитер Windows? Пишите нам в личные сообщения, и мы подарим их нескольким счастливчикам", — говорится в сообщении.

Публикация получила тысячи лайков, ретвитов и восторженных комментариев.

В октябре портал BoredPanda составил подборку нелепых принтов на одежде незнакомцев, которые пользователи опубликовали в сети. Среди них оказался розовый флисовый свитер с паттерном из небольших панд в пошлых позах. На фотографии видно, что его надел маленький ребенок.