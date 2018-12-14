Глава Беларуси отказался отменять смертную казнь в стране

Александр Лукашенко не готов отменить смертную казнь в стране своим решением. Этот вопрос должен решаться на референдуме, считает он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не готов отменить смертную казнь в стране своим решением, так как считает, что этот вопрос должен решаться на референдуме. Об этом он заявил в пятницу, 14 декабря, на пресс-конференции для российских СМИ в Минске, передает Корреспондент.

"Как бы я не считал, но у нас прошел референдум (в 1996 году - ред.). Поэтому удивить вас я не смогу, отменить смертную казнь не могу. Это вопрос для народа", - отметил белорусский лидер.

В то же время Лукашенко заявил, что документы, связанные с исполнением смертного приговора - самые тяжелые из всех, которые ему приходится подписывать, и он всегда предварительно знакомится с материалами уголовного дела.

Напомним, Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая, согласно Конституции, применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел.

Известно, что с 2010 года в Беларуси казнили 13 человек, чьи жалобы находились на рассмотрении комитета ООН по правам человека. В частности, в конце ноября в Беларуси казнили второго из четырех фигурантов дела о "черных риелторах" - Игоря Гершанкова.