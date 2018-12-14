Биткоин обвалился до нового минимума

Общественность в значительной степени списала криптовалюты как причуду, и новые деньги не поступают.

Цена на биткоин (Bitcoin) упала до нового 15-месячного минимума, сообщает MarketWatch. Так, биткоин в четверг, 14 декабря, упал в цене до 3,23 тысяч долл., снизившись на 6,1% со среды - самый низкий уровень с 15 сентября 2017 года.

Биткоин падал с 6 тыс. долл. на 14 ноября в течение четырех из последних пяти торговых недель, и, по словам одного из аналитиков, чем дольше он будет стоять на месте в цене, тем более вероятность продолжения движения вниз.

"Цена биткоина продолжает колебаться в диапазоне 3 тыс. долл. Общественность в значительной степени списала криптовалюты как причуду, и новые деньги не поступают. Отсутствие спроса по-прежнему будет большой проблемой", - отметил аналитик Яни Зиединс.