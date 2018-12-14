Умер заслуженный тренер СССР по хоккею Кострюков

Прощание с тренером и бывшим начальником управления хоккея Госкомспорта СССР состоится 16 декабря на Ваганьковском кладбище.

Заслуженный тренер СССР и РСФСР по хоккею, бывший защитник московских "Крыльев Советов" и начальник управления хоккея Госкомспорта СССР Анатолий Кострюков скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР),передает ТАСС.

Причина смерти не сообщается. Прощание с Кострюковым состоится в воскресенье на Ваганьковском кладбище.

Кострюков выступал за "Крылья Советов" на позиции защитника с 1948 по 1957 год, сыграв в чемпионатах СССР более 160 матчей и забросив девять шайб. В составе московского клуба Кострюков стал чемпионом СССР в 1957 году, а также дважды завоевывал серебро и трижды становился бронзовым призером.

После окончания спортивной карьеры Кострюков работал старшим тренером московского "Локомотива", челябинского "Трактора" и югославского клуба "Медвешчак-Гортан" из Загреба, а также в сборных СССР.

С 1983 по 1987 год Кострюков работал на посту начальника управления хоккея Госкомспорта СССР, с середины 1990-х по 2005 год входил в тренерский совет ФХР, в котором занимал должности заместителя и председателя совета.

В 2004 году он был введен в Зал славы отечественного хоккея, был награжден орденами "Почета", "Дружбы Народов" и "Знак Почета"