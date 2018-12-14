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Правительство приобрело в этом году 110 новых машин скорой помощи
// фото: moldpres
16:09, 14 Dec 2018
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Правительство приобрело в этом году 110 новых машин скорой помощи, еще 201 единица будет закуплена в 2019 году. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип, который представил сегодня в парламенте "Программу деятельности правительства на 2016-2018 годы"

Премьер заявил, что нынешнее правительство запустило реформу первичной медицинской помощи, чтобы "привести семейных врачей в каждый из 380 населенных пунктов, где нет специалистов",  передает МОЛДПРЕС.

"К настоящему времени мы запустили кампанию "

"Доктор для тебя", в рамках которой более 30 тыс. человек прошли бесплатное обследование (пульмоног, детский стоматолог,  маммографии). В то же время мы увеличили заработную плату врачей в 2016 году, и одновременно провели  реформу зарплат. Некоторые будут получать зарплату в два раза выше. Например, медик, работающий в Агентстве по лекарствам,  будет получать более 10 тыс. леев, тогда как сейчас он получает 6 000 леев", - сказал Филип.

Премьер-министр также представил достижения исполнительной власти в сфере образования. "С помощью Румынии мы отремонтировали более 900 детских садов. С 2012 по 2015 год   пособие на питание одного школьника  увеличилось всего на… 50 банов. За три года правления мы увеличили эту сумму в семь раз больше, чем в то время. Учителя тоже  увидят перемены к лучшему. За три года правления их заработная плата выросла почти на 40%, а после реформы заработной платы у учителей зарплаты будут на 84% выше, чем три года назад. Мы увеличили и пособия   молодым учителям - с 45 до 120 тысяч леев. Мы предоставим учителям по 2000 леев на учебные пособия", - сказал Павел Филип.  

Парламент принял к сведению отчет премьер-министра.




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