Более 1000 населенных пунктов приняли участие в проекте "Хорошие дороги"

Более 1000 населенных пунктов поучаствовали в проекте «Хорошие дороги», и в следующем году их число увеличится. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип, который сегодня в парламенте представил "Программу деятельности правительства за 2016–2018 гг."

Премьер-министр подчеркнул, что проект "Хорошие дороги" стартовал в этом году, но уже достигнуты важные для граждан результаты. "До прихода к власти, в течение семи лет, было отремонтировано менее 1000 км дорог, или 140 км в год. В этом году речь идет о 1600 километрах дорог и об инвестициях в 2 миллиарда леев. В 2019 году мы планируем отремонтировать еще 2600 километров ", - отметил Филип.

Премьер отметил, что нынешнее правительство выполнило крупные проекты по водоснабжению и канализации. "За последние два года к сети водоснабжения было подключено более 106 тыс. бенефициаров, что означает 53 тыс. в год, что в семь раз больше, чем во времена предыдущих правлений. На 2019 год мы намерены выполнить задачу в 2 раза серьезнее: 100 тыс. подключенных людей", - сказал Павел Филип.