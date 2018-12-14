Назначены три новых члена КСТР

Кандидатуры Корнелиу Михалаке, Юлиана Рошки и Лидии Визиру утверждены сегодня парламентом на должность членов Координационного совета по телевидению и радиовещанию (КСТР).

Они были отобраны в результате публичного конкурса, организованном парламентской Комиссией по культуре, образованию, исследованию, молодежи, спорту и СМИ. К собеседованию были допущены 10 человек: Лидия Визиру, Юлиан Рошка, Виталие Бужница, Николае Спэтару, Николае Фабиан, Виорел Моля, Марчел Марин, Корнелиу Михалаке, Виктория Сон и Леонид Смолницки, передает МОЛДПРЕС.

Конкурс за замещение этих трех вакантных должностей был объявлен в после истечения мандатов членов КСТР Юрия Колесника, Кристины Дуки и Ольги Барбэлатэ.

Согласно законодательству, члены КСТР назначаются парламентом на шестилетний срок.