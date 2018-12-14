На 45-летие литовского игрока и политика Тони Джи разыграют 200,000 евро в турнире по Омахе. Сам юбиляр уже пообещал, что подарит себе на праздник победу.
Звёздный литовский покерист, скандалист и политик Антанас Гуога, который в покерном мире больше известен под именем «Тони Джи», в понедельник отметит своё 45-летие. По этому случаю в Розвадове в его честь пройдёт специальный турнир по Омахе с бай-ином 1,100 евро и гарантией 200,000 евро. Сам виновник торжества обещал не только присутствовать на праздничном турнире, но и выиграть его,передает Корреспондент.
В середине 2000-х Тони постоянно был в центре внимания благодаря своему, мягко говоря, неджентльменскому поведению. Литовец частенько провоцировал своих оппонентов за покерными столами, заставляя их принимать эмоциональные решения. За такие манеры Тони был постоянным участником покерных телешоу, которые в то время были очень популярны. А его перепалки с американцем Филом Хельмутом уже стали «золотыми кадрами» покера.
Впрочем, несмотря на свой нрав, Антанас играет довольно прилично. За карьеру он заработал более $6,000,000, являясь самым успешным игроком Литвы в истории. Причём даже в этом году у него были весьма солидные результаты. В июле он занял 4-е место в чемпионате суперхайроллеров в Австрии, заработав $146,000, а в октябре снова стал четвёртым в турнире Leon’s High Roller в Розвадове с бай-ином 100,000 евро. Там он пополнил свой счёт на $400,000.
Сейчас Тони — редкий гость на покерных турнирах. Много времени у литовца отнимает политика, ведь он является депутатом Европарламента. С характером Антанаса это занятие как раз для него. «Тони мог бы в одиночку разжечь войну», — как-то сказал о нём известный покерный комментатор Гейб Каплан. Будем надеяться, что турнир в честь юбилея литовца пройдёт без жертв и разрушений.
Кстати, в эти же дни в Розвадове пройдёт большой рождественский турнир c бай-ином 220 евро и гарантией 500,000 евро. Ждём высоких результатов от украинцев, которые обязательно сыграют в этом турнире.
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