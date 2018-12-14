Законодательные изменения о приеме детей в детсад с двух лет опубликованы в "Monitorul Oficial"

Родители смогут зачислить в ясли или детский сад детей от 2 лет. Соответствующие изменения в Кодекс об образовании опубликованы сегодня в "Monitorul Oficial"

Ранее государство финансировало услуги по дошкольному воспитанию детей от 3 до 6 лет. Эта инициатива обеспечит доступ к образовательным услугам, особенно для детей из социально уязвимых семей, передает МОЛДПРЕС. В настоящее время около 800 детсадов страны готовы или находятся в процессе адаптации инфраструктуры для приема половины от общего числа детей 2-3 лет. На эти цели в государственном бюджете финансовые средства предусмотрены, начиная с 2019 года. В этом же номере официального вестника опубликован указ президента о промульгации соответствующих законодательных изменений.

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