Водителей, севших за руль пьяными, теперь лишают прав без выдачи временных документов

Штраф теперь составляет 25 тысяч леев. В первый же день под действие нового закона попал автомобилист из Глодян. Внимание патруля он привлек странным поведением - завидев полицейскую машину, выключил фары и снизил скорость до минимума.

- Зачем это вы меня снимаете? - Это моя работа.

- Я тоже могу снимать.

- Пожалуйста, дышите сюда в течение пяти секунд. Посмотрим, сколько вы выпили. Итак, 1,08.

Еще двое водителей проверку на месте пройти отказались, их отправили на освидетельствование в больницу. Права им вернут только с разрешения суда.

Если суд решит, что водителя лишили прав обосновано, он получит их обратно только через четыре года. Ему придется пройти антиалкогольные курсы, которые обойдутся в четыре тысячи леев. Кроме того, водитель должен будет снова сдать экзамены.

Еще одно новшество в борьбе с пьянством за рулем - увоз автомобилей на штрафстоянку - платную, по 50 леев в час. Заплатить придется и за эвакуацию.

"Мы сформируем экипажи, которые будут заниматься только этим - выявлением пьяных водителей", - сказал глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь.

Большинство автомобилистов ужесточение правил одобряют.

"Можно и строже. Ведь они рискуют не только своей жизнью, но и жизнью других".

"Все должны понимать, что пьяный за рулем – это убийца. И он угрожает жизни многих людей".

С начала года пьяными за рулем поймали больше пяти тысяч автомобилистов. И это одна из главных причин аварий.





