Почти все готово к открытию Рождественской ярмарки на столичной улице 31 августа

Почти все готово к открытию Рождественской ярмарки на столичной улице 31 августа. Она встретит первых посетителей завтра в шесть вечера. Рабочие закончили установку каруселей и домика Деда Мороза. Остались небольшие детали.

"Ближе к улице Бэнулеску-Бодони обустроена игровая площадка для детей до пяти лет. Там установлены карусели и проложен маршрут для веселого поезда", - сказал директор Национального дворца Андрей Локоман.

Рабочие заверяют, что все объекты будут смонтированы в срок и качественно.

"Мы начали в восемь утра и надеемся успеть. Стараемся делать все качественно и чисто, чтобы гости развлекались в удовольствие".

"Остались детали. Нужно накрыть все пленкой, чтобы куклы не промокли под снегом и дождем".

Продавцы осваиваются в торговых ларьках. Всего из будет 30.

"Пришли примостреться к месту, решить, что и как будем расставлять, чтобы покупателям было удобно. Мы представляем изделия народных мастеров".

"Мы предложим большой выбор: плацинды, извар, круасаны. Товар на любой вкус и кошелек".

Кишиневцы с интересом следят за подготовкой к главному столичному событию зимы.

"Хорошо. Очень хорошо. Наши окна напротив, и вид открывается замечательный".

"Надеемся, что получится красиво. В прошлом году ярмарка удалась. Насколько мы можем судить, и в этот раз будет не хуже".

Первых гостей Зимней ярмарки приветствует группа Brio Sonores, она исполнит "Гимн Рождества". С праздничной программой выступит также оркестр народной музыки "Лэутарий".





