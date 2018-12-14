Открыт прием заявок на участие в Евровидении 2019

Открыт прием заявок на участие в национальном отборочном туре конкурса Евровидние. В 2019 году он пройдет в Тель-Авиве.

Заявки исполнителей до 18 января ждут по адресу: Кишинев, улица Хынчешть, 64. Присылать их можно и на официальный электронный адрес eurovision@trm.md

В прошлом году нашу страну на Евровидении представляла группа Doredos. Она набрала 209 баллов, заняв десятое место.





