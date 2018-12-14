Работу НАРЭ будет регулировать новое Положение

Организация и функционирование Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) будут регулироваться новым Положением. Новый документ одобрен сегодня большинством голосов депутатов, присутствовавших на заседании парламента

Положение касается управления НАРЭ, его задач и обязанностей. Автор законодательной инициативы - депутат Штефан Крянгэ, председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам. Он отметил, что документ призван адаптировать законодательство Республики Молдова к положениям III Энергетического пакета, передает МОЛДПРЕС.

«Регламент НАРЭ, утвержденный постановлением парламента от 26.10.2012, не менялся до сих пор, его положения в основном вышли из употребления и не соответствуют законодательству», - сказал Крянгэ.