Полицейские силы взяли под контроль центр Парижа, где в субботу ожидается очередная, пятая по счету массовая акция "желтых жилетов".
Множество полицейских машин стянуто к вокзалу Сен-Лазар, куда приезжают участники митинга из пригородов Парижа и других городов. Вокруг стоят автоматчики с закрытыми лицами, на самом вокзале дежурят усиленные патрули полиции, сообщает РИА Новости.
Они выборочно досматривают некоторых пассажиров, прибывающих на Сен-Лазар, в поисках оружия и других запрещённых предметов, просят показать содержимое рюкзаков.
При этом на станции метро под вокзалом уже нельзя сесть на линию 9, ведущую от Сен-Лазара к Триумфальной арке - одному из традиционных мест сбора "желтых жилетов". Проход на линию закрыт, сотрудник метрополитена объясняет возмущённым пассажирам, что нужно пользоваться другими видами транспорта. Ранее полиция заявила, что охранять центр Парижа будут силы, сопоставимые с прошлой субботой.
Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей стране с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других.
Масштабные протесты сопровождались многочисленными столкновениями демонстрантов с полиций, погромами, поджогами машин, разрушением магазинов, банков. В прошлую субботу в Париже было задержано более тысячи человек.
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ДЕВА
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РЫБЫ
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vox.publika.md