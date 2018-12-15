Согласно этим данным, инцидент произошел в пятницу вечером. Группа селян возвращалась домой после похорон своего земляка, однако на сложном участке горной трассы водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с дороги и упал в 400-метровую пропасть, пишет РИА Новости

Непальской полиции, а также военным удалось в тот же вечер добраться до места крушения машины и вызволить пострадавших. Состояние некоторых из них оценивается как критическое, сейчас им оказывается медпомощь в близлежащих больницах. До сих пор не установлено, сколько всего людей находились в грузовике.