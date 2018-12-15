В Гагаузии мать убила и расчленила сына, а останки сожгла и выбросила на свалку

Жительница Гагаузии убила своего сына, сожгла тело, а затем расчленила труп и выкинула в мусорную яму. Преступление было совершено в селе Казаклия Чадыр-Лунгского района. Как удалось выяснить, в среду днём 39-летний сын задержанной пришел домой пьяным и поссорился с матерью из-за того, что она вместо него получила пенсию по инвалидности.





На следующий день мать топором отрубила сыну голову, руки и ноги, сложила части тела в тачку и вывезла на местную свалку, передает



Следующей ночью женщина продолжала сжигать во дворе останки сына. Вскоре мать-убийцу задержали сотрудники местной полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство. Конфликт между двумя сторонами перерос в нечто более ужасное. Разгневанная 66-летняя женщина несколько раз ударила сына кастрюлей по голове, в результате чего он без сознания упал на пол. Из-за полученных травм мужчина скончался. Как пишет deschide.md, дождавшись наступления ночи, женщина вынесла труп во двор, накрыла слоем мусора и подожгла.На следующий день мать топором отрубила сыну голову, руки и ноги, сложила части тела в тачку и вывезла на местную свалку, передает gagauzinfo.md Следующей ночью женщина продолжала сжигать во дворе останки сына. Вскоре мать-убийцу задержали сотрудники местной полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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