В Унгенах на ходу загорелся автобус с пассажирами

Вспыхнул словно факел. В Унгенах прямо на дороге загорелся микроавтобус с людьми. Инцидент произошел сегодня днем, кадры сразу попали в соцсеть. В салоне находились три пассажира. В результате возгорания, к счастью, никто не пострадал.

По данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, микроавтобус, принадлежащий предприятию из Унген, выгорел на 60 процентов, передает canal3. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. На место происшествия выехали пожарные, которые за час потушили пламя.

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