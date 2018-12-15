Надя Мурад родилась в 1993 году, она из Северного Ирака. Мурад пережила сексуальное рабство в террористической группировке "Исламское государство"* и ведет сегодня общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуальных насилий войны. Надя стала одной из 3 тысяч девушек и женщин-езидок, пострадавших от насилия ИГ*. После присуждения награды она сообщила, что передаст деньги на работу с жертвами сексуального насилия.