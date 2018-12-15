В Китае начали задерживать отказывающихся освободить чужие места в поезде
// фото: AP
10:33, 15 Dec 2018
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Власти Китая стали строже относиться к нарушителям общественного правопорядка, на этой неделе две женщины были задержаны за то, что заняли и отказывались освобождать выкупленные другими пассажирами места в скоростных поездах, сообщается на станице суда города Сучжоу провинции Цзянсу в соцсети Weibo.
Первый случай произошел в скоростном поезде на отрезке между городами Уси и Нанкин в провинции Цзянсу, когда женщина по фамилии Ли заняла место мужчины и отказывалась его освободить, даже несмотря на то, что в ситуацию вмешались сотрудники поезда и полиции. Женщина кричала и говорила, что из обозначений над креслами непонятно, какое сиденье возле окна, а какое у прохода, требовала, чтобы номера писали непосредственно на сиденьях. Несмотря на то, что и пассажир, и сотрудники железной дороги ей доказывали, что это не ее место, женщина не пересела. На станции города Нанкин ее задержали на семь суток и внесли в базу нарушителей, пишет РИА Новости.
Другой случай произошел в поезде, направлявшемся из города Баотоу автономного района Внутренняя Монголия в Далянь провинции Ляонин. Девушка по фамилии Лю была задержана на несколько суток за нарушение общественного порядка после того, как она отказалась освободить место пассажира, которому оно принадлежало, заявив, что села туда раньше. Она оскорбила других пассажиров поезда, которые пытались ей объяснить, что она ведет себя неподобающе, а также сотрудников поезда и полиции. Сотрудники правопорядка убеждали женщину пересесть, утверждая, что она уже нарушила закон и усугублять свое положение дальше не стоит, однако она не уступила. В результате услугами железной дороги она не сможет пользоваться как минимум в ближайшие полгода.
Оба случая широко обсуждаются в социальных сетях, большинство пользователей которых считают, что женщин необходимо было заставить встать, их поведение осуждают и называют "неподобающим для цивилизованного общества".
Это первый случай задержания "захватчиков" чужих мест в Китае, но не первый случай наказания. В августе этого года компания China Railway запретила пользоваться железнодорожным транспортом на неопределенный период времени мужчине, который, притворившись инвалидом, занял место другой пассажирки в полупустом скоростном поезде и отказался пересаживаться на свое место.
В Китае с 1 мая 2018 года введена так называемая система "социального рейтинга граждан", которая предполагает запрет на пользование авиа- и железнодорожным транспортом правонарушителям сроком до одного года. Согласно правилам, в число правонарушений помимо прочего входят угрозы в отношении сотрудников аэропортов, вокзалов, драки и скандалы, самовольное открывание или закрывание аварийных выходов, кража, использование запрещенных на борту электронных приборов. Нарушителями также считаются те, кто займет чужое место или багажную полку.
Информация о нарушителях ежемесячно заносится в специальную базу посредством кооперации судов разных ступеней по всей стране, правоохранительных органов, авиационной и железнодорожной администраций страны. В соответствии с тяжестью совершенного правонарушения, граждане не смогут купить билеты на поезда и самолеты в течение определенного периода, по истечении которого их имена автоматически будут удалены из базы.
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Сегодня не наделайте ошибок на работе. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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