В Китае начали задерживать отказывающихся освободить чужие места в поезде

Власти Китая стали строже относиться к нарушителям общественного правопорядка, на этой неделе две женщины были задержаны за то, что заняли и отказывались освобождать выкупленные другими пассажирами места в скоростных поездах, сообщается на станице суда города Сучжоу провинции Цзянсу в соцсети Weibo.

Первый случай произошел в скоростном поезде на отрезке между городами Уси и Нанкин в провинции Цзянсу, когда женщина по фамилии Ли заняла место мужчины и отказывалась его освободить, даже несмотря на то, что в ситуацию вмешались сотрудники поезда и полиции. Женщина кричала и говорила, что из обозначений над креслами непонятно, какое сиденье возле окна, а какое у прохода, требовала, чтобы номера писали непосредственно на сиденьях. Несмотря на то, что и пассажир, и сотрудники железной дороги ей доказывали, что это не ее место, женщина не пересела. На станции города Нанкин ее задержали на семь суток и внесли в базу нарушителей, пишет РИА Новости.

Другой случай произошел в поезде, направлявшемся из города Баотоу автономного района Внутренняя Монголия в Далянь провинции Ляонин. Девушка по фамилии Лю была задержана на несколько суток за нарушение общественного порядка после того, как она отказалась освободить место пассажира, которому оно принадлежало, заявив, что села туда раньше. Она оскорбила других пассажиров поезда, которые пытались ей объяснить, что она ведет себя неподобающе, а также сотрудников поезда и полиции. Сотрудники правопорядка убеждали женщину пересесть, утверждая, что она уже нарушила закон и усугублять свое положение дальше не стоит, однако она не уступила. В результате услугами железной дороги она не сможет пользоваться как минимум в ближайшие полгода.

Оба случая широко обсуждаются в социальных сетях, большинство пользователей которых считают, что женщин необходимо было заставить встать, их поведение осуждают и называют "неподобающим для цивилизованного общества".