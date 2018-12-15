Речь идет не об эвтаназии, когда пациенту оказывается медицинская помощь для ухода из жизни из-за неизлечимой болезни, а о добровольном отказе больного от приема поддерживающих лекарств, кроме обезболивающих. После этого пациент переводится домой, чтобы встретить свою смерть, пишет РИА Новости

"Вот тема безнадежных больных, когда они приходят к грустной реальности, когда уже нет вариантов, нет альтернатив, почему бы не реализовать что-то для достойной смерти, почему бы не помочь. Все это не учитывается в системе здравоохранения, это очень важные вопросы, которые мы должны решить", - приводит портал Universal заявление Лопеса Обрадора во время его поездки в штат Юкатан.



В ходе встречи с губернаторами восьми штатов Лопес Обрадор подписал с ними соглашение о начале реформирования системы здравоохранения, которое позволит обеспечить доступ к медицинским услугам людям, у которых нет страховок. В настоящее время это должно обеспечиться так называемым "Народным страхованием" (Seguro popular), которое дают всем желающим, даже иностранцам. Однако на деле возможности получения помощи по этой системе весьма ограничены и скромны.

Речь идет также о федерализации системы медицинской помощи, которая была в Мексике децентрализована в 80-х годах прошлого века. На эти цели будут выделены дополнительно до 25 миллиардов песо (1,2 миллиарда долларов) из бюджета.