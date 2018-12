Несчастный случай произошел во время добычи моллюсков. Рамос, житель небольшого рыбацкого города в Перу и владелец рыболовного бизнеса, погрузился под воду на глубину 30 метров, однако его дыхательную трубку повредило проходящее мимо судно, из-за чего дайвер был вынужден резко всплыть на поверхность, передает РИА Новости.

Подобное всплытие очень опасно для дайверов, так как из-за изменения давления в крови и тканях тела могут выделяться пузырьки азота. В результате несчастного случая руки, ноги, грудь и спина Рамоса оказались сильно раздуты.

По словам пострадавшего, полученные травмы причиняют ему постоянную боль, при этом он испытывает проблемы с дыханием и ходьбой. Поскольку дайвер не сумел оплатить свое лечение, он потерял работу.

Сейчас Рамосом занимаются медики морского медицинского центра, которые считают, что несколько часов в высокотехнологичной кислородной камере помогут восстановить его поврежденные ткани.

Декомпрессионная (кессонная) болезнь — заболевание, возникающее, главным образом, из-за быстрого понижения давления вдыхаемой газовой смеси, в результате которого газы, растворенные в крови и тканях организма, начинают выделяться в виде пузырьков в кровь пострадавшего и разрушать стенки клеток и кровеносных сосудов, блокируя кровоток. При тяжелой форме декомпрессионная болезнь может привести к параличу или смерти.

