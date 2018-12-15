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Шотландец разбился насмерть, упав с рождественской елки
// фото: thecourier.co.uk
10:52, 15 Dec 2018
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В шотландском городе Керколди мужчина погиб, упав с четырехметровой рождественской елки, установленной рядом с городской мэрией, сообщает The Guardian.

Мужчину возрастом около 50 лет обнаружили выходившие из ночного клуба посетители, пишет Корреспондент.
 
По словам директора ночного клуба, мужчина забрался на верхушку четырехметровой ели, откуда упал на газон. Пострадавший позднее скончался в больнице.
 
В полиции заявили, что смерть мужчины не выглядит подозрительной, обстоятельства инцидента уточняются.



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