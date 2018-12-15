За 20 лет северных оленей стало в два раза меньше

За последние два десятилетия численность диких северных оленей в Арктике сократилась более чем наполовину. Об этом говорится в арктическом докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США за 2018 год.



Так, численность животных снизилась с 5 миллионов до 2,1 миллиона за последние 20 лет, пишет Корреспондент Причиной такого сокращения числа северных оленей является недостаток пищи, вызванный глобальным потеплением. Олени в основном питаются лишайниками, которые плохо растут при более высоких температурах.

За последние пять лет температура на Земле побила все рекорды, зарегистрированные с 1900 года.

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