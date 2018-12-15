СМИ: в Одессе у мужчины на улице украли полтора миллиона

В Одессе у мужчины украли сумку, в которой находилось почти полтора миллиона гривен. Об в пятницу, 14 декабря, сообщает УНН со ссылкой на данные от правоохранительных органов.

Отмечается, что инцидент произошел накануне. Четыре человека в балаклавах избили мужчину и завладели его сумкой и которой находилось 700 тысяч гривен и 23 000 долларов, пишет Корреспондент.

"Пострадавший пытался остановить автомобиль, бросившись на его капот, но упал после того, как в него выстрелили. Мужчина телесных повреждений не получил", - говорится в сообщении.