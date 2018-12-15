У бюджетников сегодня рабочая суббота

Субботний день 15 декабря является рабочим днем для бюджетников. Они будут работать вместо понедельника, 31 декабря, когда будут отдыхать.

Таким образом, бюджетники воспользуются в конце года короткими четырехдневными каникулами – в субботу, воскресенье, понедельник и вторник – и вернутся на работу в среду, 2 января, передает IPN.



На 2019 год Правительство объявило выходными днями 30 апреля, 10 мая и 26 августа, с их отработкой в субботы от 13 апреля, 18 мая и 17 августа.



Эти три нерабочих дня дополнят нерабочие праздничные дни без оплаты. Речь идет о днях 1 января (Новый год), 7 и 8 января (Рождество по старому стилю), 8 марта (Международный женский день), 28 и 29 апреля (первый и второй день Пасхи), 1 мая (Международный день солидарности трудящихся), 6 мая (Радуница), 9 мая (День победы/День Европы), 1 июня (Международный день детей), 27 августа (День Независимости), 31 августа (Праздник „Limba noastră”) и 25 декабря (Рождество по новому стилю).