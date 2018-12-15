Субботний день 15 декабря является рабочим днем для бюджетников. Они будут работать вместо понедельника, 31 декабря, когда будут отдыхать.
Таким образом, бюджетники воспользуются в конце года короткими четырехдневными каникулами – в субботу, воскресенье, понедельник и вторник – и вернутся на работу в среду, 2 января, передает IPN.
На 2019 год Правительство объявило выходными днями 30 апреля, 10 мая и 26 августа, с их отработкой в субботы от 13 апреля, 18 мая и 17 августа.
Эти три нерабочих дня дополнят нерабочие праздничные дни без оплаты. Речь идет о днях 1 января (Новый год), 7 и 8 января (Рождество по старому стилю), 8 марта (Международный женский день), 28 и 29 апреля (первый и второй день Пасхи), 1 мая (Международный день солидарности трудящихся), 6 мая (Радуница), 9 мая (День победы/День Европы), 1 июня (Международный день детей), 27 августа (День Независимости), 31 августа (Праздник „Limba noastră”) и 25 декабря (Рождество по новому стилю).
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md