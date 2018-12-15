— В результате (взрыва. — Прим. ред.) произошло разрушение третьего, четвёртого и пятого этажей, — отмечают источники украинских изданий.

Взрыв произошёл в пятницу, 14 декабря, около 9:20 (по Молдове). О жертвах и пострадавших не сообщается. Проводится эвакуация жителей, на месте работают экстренные службы, передает life.

Утром, 15 декабря, спасатели сообщили о двух погибших в результате взрыва в пятиэтажном доме в Фастове Киевской области.

— Из-под завалов здания в Фастове Киевской области извлекли два тела — мужского и женского пола, — написал в "Фейсбуке" глава государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечёткин.

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.