Ботинки Gucci и сумки Louis Vuitton: в сети нашли священника, который хвалится в роскошной жизнью. ФОТО

Пользователи портала "Пикабу" обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра "Москва-Сити". Юзеры предположили, что аккаунт принадлежит тверскому протоиерею Вячеславу Б.

После появления записи профиль оказался удален, однако пользователи успели сделать скриншоты публикаций. На одной из них мужчина в рясе сидит напротив зеркала в дизайнерских туфлях от Gucci, сообщает regnum.ru.

В аккаунте также обнаружили снимки других брендовых вещей, среди которых оказались сандалии, чемодан и сумка от Louis Vuitton. Кроме того, юзеры обнаружили фотографии, сделанные в ресторане московского ГУМа и Московском международном деловом центре "Москва-Сити".