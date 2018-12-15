Вступили в силу изменения, внесенные в Закон о госзакупках

Изменения, принятые парламентом в Закон о государственных закупках, вступили в силу вчера после публикации в официальном вестнике Республики Молдова "Monitorul Oficial".

Как сообщил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ, изменения направлены на повышение порогов для контрактов небольшой стоимости, передает Молдпрес.

"Так, порог контрактов на государственные закупки товаров и услуг увеличен с 80 тыс. до 200 тыс. леев, а порог контрактов о государственных закупках работ увеличен со 100 тыс. до 250 тыс. леев", - сказал Штефан Крянгэ.

Согласно изменениям, до достижения пороговых значений, в процессе закупок власти будут заключать контракт небольшой стоимости.

По мнению авторов документа, изменение касается всех органов, финансируемых из государственного бюджета, и направлено ​​на дебюрократизацию процесса закупок.