В Париже полиция перекрыла доступ к Елисейскому дворцу

Французская полиция перекрыла доступ к Елисейскому дворцу в центре Парижа, горожан и туристов сейчас туда не пускают.

Все переулки, ведущие к Елисейскому дворцу, сейчас закрыты полицейскими машинами, в том числе спецтехникой с заградительными заборами двухметровой высоты. Дежурят усиленные наряды полиции, сообщает РИА Новости.

Сады Тюильри, которые примыкают к Елисейским полям, открыты для доступа со стороны Лувра, однако выйти ко дворцу из них нельзя. На входе в сады охранники и полиция досматривают вещи всех редких туристов.

Магазины в центре Парижа ещё закрыты по причине раннего утра, а в вестибюлях многих гостиниц также дежурят полицейские совместно с охранниками.

В центре города начинают попадаться группы участников акции, некоторые из них надевают желтые жилеты, другие достают транспаранты. Многие в качестве опознавательных знаков наматывают жилеты на рукава.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. По данным телеканала BFMTV, правоохранительные органы Франции задержали с начала протестного движения более 4,5 тысяч человек, из них 4,1 тысячи были помещены под стражу.