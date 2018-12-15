Павел Филип: Внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС остается основным вектором внешней политики Молдовы

Развитие отношений с Евросоюзом - стратегическая задача Молдовы. А внедрение Соглашения об ассоциации было и остается основным вектором внешней политики. Такое заявление сделал глава кабмина в эфире специального выпуска ток-шоу Фабрика на телеканале Publika TV.

"Может, сейчас у нас сложный диалог, но проблем в отношениях с Евросоюзом нет. Я, в отличие от других, общаюсь с европейскими чиновниками, и хочу сказать, что наши отношения не испорчены. Мы договорились подождать пока уляжется пыль, пока все успокоится, пройдут выборы, и тогда наши отношения получат новый импульс", - говорит премьер-министр Павел Филип.

Также глава кабмина подчеркнул важность хороших отношений с соседними странами.

"Украина нас поддерживает, с ее помощью удалось решить много аспектов приднестровской проблемы. Кабмины Молдовы и Румынии провели несколько совместных заседаний, и мы всегда говорили о конкретных проектах - о развитии инфраструктуры, взаимоподключении энергосетей. Еще один важный проект - обеспечение питьевой водой", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Премьер добавил, что правительства Молдовы и Румынии сейчас работают над проектом перехода железной дороги на европейскую колею, запуском скорого поезда Кишинев-Бухарест и взаимной отменой тарифа на роуминг.





