В Киеве проходит объединительный собор православных церквей

В Киеве сегодня проходит объединительный собор украинской православной церкви.

Иерархам предстоит утвердить устав автокефальной церкви Украины и выбрать ее предстоятеля, который и получит томос об автокефалии. Аналитики прочат этот пост главе киевского патриархата Филарету

Предоставить автокефалию украинской церкви Константинопольский патриархат решил в начале октября. Москва после этого объявила, что разрывает отношения с Константинополем.