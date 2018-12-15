Власти Испании обвиняют колумбийскую поп-звезду Шакиру в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 15 млн евро. Испанские налоговые органы, проведя расследование, пришли к выводу, что в 2012-2014 годах певица не уплатила около 14,5 млн евро, пишет dw.com.
Кроме этой суммы, с нее требуют проценты, в общей сложности претензии испанских фискальных органов составляют 19,4 млн евро, пишет УНИАН.
Прокуратура в Барселоне в пятницу, 14 декабря, выдвинула против Шакиры обвинение в шести налоговых преступлениях.
В частности, утверждается, что певица в течение трех лет указывала в качестве своего официального места жительства Багамские острова, хотя на самом деле жила в Испании со своим гражданским мужем, испанским футболистом Жераром Пике.
Прокуроры настаивают на том, что основным местом пребывания Шакиры была именно Испания, опровергая утверждения адвокатов, что большую часть времени она проводила в поездках по всему миру.
Теперь следственный судья должен решить, достаточно ли имеется доказательств, чтобы привлечь Шакиру к суду.
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vox.publika.md