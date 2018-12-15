Теракт в Страсбурге: число жертв увеличилось до четырех

В пятницу, 14 декабря, в результате ранений после теракта в Страсбурге, который произошел в ночь на 12 декабря, скончался четвертый человек. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные прокуратуры Парижа.

"Человек боролcя за жизнь", - заявил представитель прокуратуры.



Как сообщалось ранее, в ночь на среду, 12 декабря, мужчина несколько раз открывал огонь из автоматического оружия в центре Страсбурга, передает УНИАН.

В результате теракта 3 человека погибли и 13 были ранены. Впоследствии "страсбургский террорист" рассказал о мотивах своего нападения водителю такси.

Правоохранители ликвидировали злоумышленника в одном из южных районов Страсбурга, где он скрывался в последние два дня, после атаки.

Преступником оказался 29-летний Шериф Шекат, при попытке задержания он открыл огонь по полицейским и был застрелен.





