В городе Черноморске Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту кражи светящейся гирлянды с главной елки города.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в области, об исчезновении новогоднего украшения правоохранители узнали вчера во время мониторинга сети Интернет.
«По факту кражи работниками Черноморского отдела полиции начато уголовное производство по статье 185 (кража) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в главке.
Сейчас принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия, суммы нанесенного материального ущерба и злоумышленника, совершившего правонарушение.
Как сообщили в мэрии Черноморска, с елки украли три новые светодиодные гирлянды типа Snowfall. Освещением главной елки города, установленной на площади возле спортивного комплекса, занимается ООО «Илкомсвит». По данным директора предприятия Руслана Щербины, пропажу гирлянд обнаружили 12 декабря.
Официальное открытие елки в Черноморске запланировано в день Святого Николая – 19 декабря.
Комментарии
- Рискованные Рыбы и бережливые Раки. Как знаки зодиака относятся к деньгам
- Новый год – 2019: какие украшения выбрать и чем категорически нельзя украшать елку
- Facebook сообщил об утечке фотографий почти 7 миллионов пользователей из-за ошибки
- Ботинки Gucci и сумки Louis Vuitton: в сети нашли священника, который хвалится в роскошной жизнью. ФОТО
- СМИ: в Одессе у мужчины на улице украли полтора миллиона
- Шотландец разбился насмерть, упав с рождественской елки
- Перуанского дайвера "раздуло" после рыбалки
- В Китае начали задерживать отказывающихся освободить чужие места в поезде
- Нобелевский лауреат Надя Мурад потратит премию на строительство больницы
- В США на борту самолета нашли человеческое сердце
- Дед Мороз прибыл в Молдову на открытие Рождественской ярмарки. ВИДЕО
- Ученые нашли колонию пингвинов возрастом 3 тыс. лет
- Группа Smash воссоединится ради юбилея Юрия Николаева
- Рискованные Рыбы и бережливые Раки. Как знаки зодиака относятся к деньгам
- Число задержанных в столичном регионе Франции превысило 50 человек
- "Никто еще не видел королеву в таком гневе": Елизавета ІІ отчитала Меган Маркл
- На одном из предприятий Кишинева конфисковали более 2 тонн мяса
- Работу НАРЭ будет регулировать новое Положение
- Директор больницы Виорел Ветрилэ отправлен в отставку
- Михаил Гофман: Платон заплатил миллионы евро фонду Open Dialog за лоббирование интересов на Западе
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md