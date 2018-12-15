ЦИК: на проведение национального референдума потребуется более 10 млн леев

Более 10 млн леев потребуется на проведение национального консультативного референдума 24 февраля 2019 года. Центризбирком утвердил в пятницу смету расходов на его организацию.

Референдум пройдет в день парламентских выборов. Граждане должны будут ответить на два вопроса (каждый на отдельном листке): согласны ли они с 1) сокращением количества депутатов парламента со 101 до 61 и 2) с тем, что народ может выбирать (отправлять в отставку) депутатов, которые выполняют свои обязанности ненадлежащим образом, передает Молдпрес.

Парламентские выборы в будущем году пройдут по смешанной системе голосования, депутатов будут выбирать как по партийным спискам, так и по округам. На проведение выборов потребуется 110,2 млн леев.