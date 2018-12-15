Число задержанных в столичном регионе Франции превысило 50 человек

Число задержанных в ходе субботних протестов "желтых жилетов" в столичном регионе Франции превысило 50 человек, сообщают французские СМИ со ссылкой на префектуру полиции.

Акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков, передает РИА Новости.

Как сообщает новостной ресурс 20 minutes, по состоянию на 10.30 парижского времени (11.30 по Молдове) в регионе Иль-де-Франс было задержано 52 человека, в том числе 15 - в ходе "предварительных досмотров" на вокзалах и пунктах дорожного контроля.

В свою очередь, по данным радиостанции France Info, число задержанных в регионе Иль-де-Франс достигло 58 человек.

Как сообщает телеканал BFMTV, к 11 часам по Парижу (12.00 по Молдове) в протестах по всей Франции участвовали около двух тысяч человек. В столичных протестных акциях на Елисейских полях и площади Оперы участвуют около тысячи человек.