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Рискованные Рыбы и бережливые Раки. Как знаки зодиака относятся к деньгам
// фото: ria-m.tv
13:10, 15 Dec 2018
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Инвестиционный сервис Yammi, созданный сервисом "Яндекс. Деньги", провёл исследование среди 25 тысяч своих пользователей, чтобы выяснить как люди с различными знаками зодиака относятся к деньгам. Оказалось, что всё не так, как пишут астрологи.

Так, больше всего инвесторов среди Скорпионов, а меньше — среди Львов. Чаще вкладывают деньги Весы и Близнецы, реже — Стрельцы. Амбициозные финансовые цели ставят Овны, самые скромные — Козероги, пишет life.

— Весы чаще прочих знаков пополняют свои инвестиционные счета и спокойнее других относятся к резким колебаниям стоимости акций. Близнецы в среднем вкладывают больше трёх раз в месяц и крупные суммы, — говорится в результатах исследования.

По результатам исследования исполнительный директор FinEx, партнёра сервиса Yammi, Владимир Крейндель отметил, что не стоит доверять людям и сервисам, которые составляют финансовый гороскоп на 2019 год.

— Поэтому мы просто решили сравнить, что "говорят звёзды" и как люди инвестируют на самом деле. Наши выводы основаны на реальных данных, — отметил он.

Так, Овны признаны самым амбициозным знаком, финансовые цели которого нередко завышены, а на риски с деньгами они идти не готовы. Тельцы же состоятельны, но не обладают амбициями. Они инвестируют много, но редко. Близнецы вкладывают часто и довольно большие суммы. Раки бережливы и обожают копить.

Относительно Львов мнение астрологов и экспертов совпало: они действительно расточительны и любят казаться состоятельнее, чем есть на самом деле. Если Дев называют скупым знаком зодиака, то, по версии экспертов, они в меру инвестируют и ставят средние цели. Весов считают именно тем знаком, который нацелен на финансовый успех: они рискуют и часто делают инвестиции. Мнение астрологов и экспертов совпало и в отношении Скорпионов: они любят копить деньги.

Стрельцы же наполовину целеустремлённые и любят финансовую стабильность. Козероги являются бережливыми финансистами, имеющими чёткий план трат, Водолеи не любят считать свои накопления и не умеют вести расчёты, а Рыбы ставят перед собой большие цели и часто пополняют счёт на крупные суммы.




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