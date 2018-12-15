Колония пингвинов Адели из 1,5 млн особей была обнаружена учеными на островах Дангер в Антарктиде с помощью фотографий из космоса. Об этом сообщило NASA на своем сайте.
Пингвинов обнаружили по увиденному со спутника пятну от помета (гуано) миллиона птиц, который был необычного розового цвета, передает Известия.
Радиоуглеродный анализ гуано показал, что возраст колонии составляет около 3 тыс. лет.
Комментарии
- Археологи раскрыли тайны тюрьмы Дракулы
- В Египте обнаружили нетронутую гробницу старше 4 тысяч лет
- В Канаде нашли гигантский желтый алмаз
- Небольшая комета сблизится с Землей в субботу, заявляют астрономы
- Найдена планета, которая гибнет рекордными темпами
- Биологи впервые успешно "заразили" мышь болезнью Альцгеймера
- Космоплан Virgin Galactic достиг рекордных высот
- Ученые предсказали глобальную нехватку питьевой воды
- Компьютерные игры меняют восприятие геймеров, выяснили ученые
- Ученые установили, что сон более восьми часов в день вреден для здоровья
- Названы основные тренды в путешествиях на 2019 год
- 25 лет тюрьмы: Апелляционная палата вынесла приговор Вячеславу Платону
- Письмо Санта-Клаусу нашлось 120 лет спустя
- Археологи раскрыли тайны тюрьмы Дракулы
- Астронавт рассказал, как экипаж "Аполлон-8" сделал знаменитый снимок "Восход Земли"
- Работу НАРЭ будет регулировать новое Положение
- Директор больницы Виорел Ветрилэ отправлен в отставку
- Водителей, севших за руль пьяными, теперь лишают прав без выдачи временных документов
- Рождественскую ярмарку во Франции открыли после теракта
- Глава Беларуси отказался отменять смертную казнь в стране
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md