Дед Мороз прибыл в Молдову на открытие Рождественской ярмарки. ВИДЕО

В Молдову приехал Дед Мороз. Сегодня вечером он зажжет огни на рождественской ярмарке. Информацию подтвердила пограничная полиция Молдовы, а также опубликовало видео.

"Все от мала до велика готовятся встречать Деда Мороза, и каждый из нас надеется, что он принесет нам счастливый Новый год, наполненный радостными событиями", - говорится в пресс-релизе.

Дед Мороз также подтвердил своё участие в открытии Рождественской ярмарки, которое состоится сегодня в 18:00 в центре столицы на улице 31 августа.